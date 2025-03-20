Fatih Altaylı’dan Duygusal İmamoğlu Tepkisi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma durumu, Türkiye’de önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında paylaştığı video aracılığıyla İmamoğlu haberini duyduğunda yaşadığı duygusal anları ve tepkilerini dile getirdi. Altaylı, “45 dakika boyunca ağladım” ifadesiyle, bu olayların demokrasi ve insan hakları açısından ne denli önemli olduğunu vurguladı.

HUKUKUN SUİSTİMALI

Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “hukukun siyasete karşı kullanılması” olarak tanımladı. Altaylı, “İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Bu, demokrasiden ve insan haklarından uzaklaşmak demek” şeklinde konuştu. Bu durumun bireylerin temel haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE YORUMLAR

Altaylı, yaşanan olayların kendisine 12 Eylül dönemini hatırlattığını ifade etti. “O dönemde gazetecilik yapan büyüklerimizin ne hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum” sözleriyle, sürecin basın özgürlüğü üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Bu, gazetecilerin ve ifade özgürlüğünün peşinden koşanların hissettiklerini anlamak açısından önemli bir yorum oldu.

Fatih Altaylı, Kent Uzlaşısı soruşturması bağlamında MHP ve DEM arasındaki ilişkilere sert eleştirilerde bulundu. “Sayın Öcalan” ifadesiyle yapılan basın toplantılarına atıfta bulunarak, bu durumun çelişkili bir tablo yarattığını dile getirdi. Altaylı’nın bu açıklamaları, İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili tartışmaları daha da derinleştirdi. Altaylı’nın duygusal sözleri, kamuoyunda geniş bir yankı buldu ve sürecin demokrasi üzerindeki etkileri üzerine yeni bir tartışma başlatmış oldu.