Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

SON DAKİKA: FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Başsavcılık, Altaylı’nın dün YouTube kanalındaki yayınında yaptığı açıklamalar üzerindeki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evinde yakalandı.

AÇIKLAMA: BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Az önce Fatih’i aldılar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Altaylı’nın yayınından soruşturma konusu olan kesiti “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, gözaltına alma sürecinin önceden sinyalleri olarak yorumlandı.