Medya

Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

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GÖZALTI İŞLEMLERİ

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan videosundaki ifadeleri nedeniyle re’sen bir soruşturma başlattı. “Cumhurbaşkanını tehdit” ile suçlanan Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılığın açıklaması şöyle oldu: “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan ‘Youtube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” paylaşımıyla eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sabah saatlerinde X hesabında Altaylı’nın yayınından soruşturma konusu olan kesiti “Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaşmıştı.

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