Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Başsavcılık, Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatma kararı aldı. “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki ikametinde güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde oldu: “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

ELİNDEN ALINDIĞINI DUYURDU

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulunarak eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞDANIŞMAN SARAL’DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sabah saatlerinde X hesabından Altaylı’nın yayınından soruşturma konusu olan görüntüyü, “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaştı.