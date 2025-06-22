Fatih Altaylı Gözaltına Alındı! İfadesi Açıklandı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı’nın savcılık ifadesi tamamlandı ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Altaylı hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLAMA NEDENİ

Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, Altaylı’nın dava sürecinde verdiği 20 Haziran 2025 tarihli ve “@fatihaltayli” isimli YouTube hesabında yayınladığı video, cumhurbaşkanını hedef alarak tehdit içerdiği gerekçesiyle tutuklama talebinin gerekçesini oluşturdu. Videonun 26:53 ila 29:42 dakikaları arasında, “uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir” gibi ifadelerle tehdit içeren beyanlarda bulunduğu belirtilerek, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.

İFADESİNDE SAVUNMA YAPTI

Fatih Altaylı, üzerine atılan “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasını reddetti. Savcılık ifadesinde, söz konusu videoda cumhurbaşkanına yönelik tehdit veya hakaret amacı taşımadığını ifade etti. Ayrıca, bir araştırma şirketinin ankete yaptığı değinerek, Türk halkının devlet yönetimindeki tarihsel bakış açısını sunduğunu belirtti. Altaylı, halkın üst düzey görevlere kendi istekleri dışındaki kişileri atama konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

ELEŞTİRİ VE TARİHSEL BAKIŞ

Gazeteci, Türk halkının tarih boyunca yöneticilere karşı eleştiride bulunduğunu, hatta Osmanlı padişahlarının dahi eleştirildiğini aktardı. Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi tarihe meraklı akademisyenlerin daha önce benzer görüşleri dile getirdiğini örnek gösterdi. Altaylı, bu tarihsel konular üzerine yaptığı yorumların çarpıtıldığını ve amacının halkın yönetim konusundaki bakış açısını açıklamak olduğunu belirtti.

ORİJİNAL VİDEO KANIT OLACAK

Altaylı, sunduğu USB içerisindeki kanıtların incelenmesiyle durumun netleşeceğini savundu. Orijinal video ile kısa kesitlerin farkının anlaşılacağını ve tehditvari bir konuşma yapmadığına dikkat çekti. “Tehdit maksatlı bir beyanım yoktur” ifadesiyle de durumu özetledi. 45 yıllık meslek hayatında kimseyi tehdit etmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkını kullandığını vurguladı.