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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı! Özgür Özel: Serbest Bırakılmalı

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GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

SÖZLERİYLE TEPKİ TOPLADI

Özel, “Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş!” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, korkularıyla hareket eden bir iktidarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

BASKILARLA SINDIRILAMAZ

Özel, “Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.” diyerek Altaylı için serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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