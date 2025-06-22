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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Serbest Bırakılmalı

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GAZETECİ FATİH ALTAYLI’YA GÖZALTI

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu açıklama ile Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

TEPKİLER ARTIYOR

Özel, “Saraydaki danışman sabah “suyun ısınmaya başladı” diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.” sözleriyle eleştirilerini ifade etti.

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