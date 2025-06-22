Fatih Altaylı Hakkında Tutuklama İstemi

GAZETECİ FATİH ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayımlanan bir video nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddialarıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma açıldı. Bu soruşturma kapsamında Altaylı, gözaltına alındı.

İSTANBUL ADALET SARAYINA SEVK EDİLDİ

Haber Global Muhabiri Enes Geyik’in aldığı bilgilere göre, Altaylı üzerine atılı suçlamalar nedeniyle, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Altaylı, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Savcılık ifadesinde Fatih Altaylı, “20 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz yayında Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur. Araştırma şirketinin yaptığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydı hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine onay verip vermeyecekleri üzerine araştırma yapılmış, vatandaşların yüzde 70’i böyle bir anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini belirtmiştir. Yayınımızda Türk halkının, Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devleti yönetme konusunda etkin olmayı benimsediğini ifade ettim” diye belirtti.

ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Altaylı, ifadesine devam ederek, “Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına yönelik bir tehdit veya tehdit algısı çıkaracak beyanım yoktur. Olay, anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırılmıştır. Sadece tarihsel bilgi vermek amacıyla yapılan açıklamalarım, Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtılmaktadır. Bu algı kayması ve söylediklerimin çarpıtılmasından şahsım sorumlu değildir. Savcılığa sunduğum USB içerisinde bulunan videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakikalık orijinal videom tarih bilgisi içeren bir yayındır. Diğer 30 saniyelik kısa video ise, sanki tehdit ediyormuşum gibi bir algı oluşturmak için kurgulanmış bir videodur. Orijinal video izlendiğinde, Cumhurbaşkanını kastederek tehditkar bir konuşma yapmadığım anlaşılacaktır. Meslek hayatım boyunca, herhangi bir vatandaşı tehdit etmedim. Bu suçlamalarla daha önce adli bir soruşturma geçirmedim” şeklinde konuştu.

Altaylı, savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesi uyarınca suçlandığını ve bu suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerektiğini belirtti. Sadece sözlerinin suçun maddi unsurlarını oluşturmadığını vurguladı.