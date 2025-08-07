TUTUKLU GAZETECİYE ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) uygulanmak üzere iletildi.

Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltına alınma süreci, Altaylı’nın sarfettiği sözlerin yarattığı etkiyle gündeme geldi.