Fatih Altaylı, TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

GAZETECİ FATİH ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Altaylı, söz konusu soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Haber Global muhabiri Enes Geyik’ten alınan bilgiye göre, Altaylı’nın ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği öğrenildi. Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe yönlendirildi.

Fatih Altaylı, savcılıkta verdiği ifadede, “20 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz yayında Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur. Araştırma şirketinin yaptığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşam koşulları altında Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri yönünde bir araştırma yapılmış ve vatandaşların yüzde 70’i bu anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini belirtmiştir. Yayınlanan bu programda Türk halkının Tanzimat’tan itibaren oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı benimsediğini, herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini vermekten hoşlanmadığını ifade ettim. Türk halkının kendini yönetenlere karşı eleştirel bir tutum sergileyebildiğini, tarihi merakım sayesinde de padişahların bile eleştirildiğini dile getirdim. Söylediklerim daha önce Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarih üzerine uzman kişiler tarafından da ifade edilmiştir” dedi.

VIDEOLARDAN YARATILAN ALGIYI ELEŞTİRDİ

Altaylı, ifadesinde “Bu durumda kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkaracak bir beyanım yoktur. Olayın çarpıtıldığını görebiliyorum. Tarihe dair bilgi vermeye yönelik sözlerimle, Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi bir algı oluşturuldu. Bu durumdan şahsım sorumlu değildir. Savcılığa sunduğum USB’de bulunan videolar izlendiğinde, yalnızca 3 dakikalık orijinal videonun benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim video olduğu, diğer 30 saniyelik kesilmiş videonun ise tehdit algısı yaratmak için hazırlandığı açıkça görülecektir. 45 yıllık meslek hayatım boyunca birçok televizyon programına katıldım ve köşe yazıları yazdım. Bu sürede bırakın Cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmedim. Daha önce benzer suçlamalarla herhangi bir adli süreç geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri hakkımı kullandım ve tehdit, benim karakterimde yer alan bir durum değildir. Ayrıca savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesine göre suçlandığımı öğrendim. Ancak bu suçun oluşması için fiili bir hareket şarttır. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı suçun maddi unsurları oluşmamıştır” ifadelerini kullandı.