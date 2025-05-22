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Fatih’te 2 Katlı Bina Çöktü

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Enkaz üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak’ta gerçekleşti.

DEPREM SONRASI ÇÖKMENİN NEDENİ

Alınan bilgilere göre, 23 Nisan’da Silivri açıklarında Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda hasar gören metruk binada çökme oluştu.

KÖPEKLERLE ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler arama çalışmalarına başladı. Yerle bir olan enkaz ile çevresinde köpekle arama çalışmaları yürütülüyor.

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