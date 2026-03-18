Fatih’te Trafiğe Kapatılacak Yollar Belirlendi

Fatih’te bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

TRAFİK KAPALI YOLLAR

Bu doğrultuda, saat 16.00 itibariyle Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara bağlı tüm cadde ve sokaklar belirlenen uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak ise Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri tercih edilebilecek.