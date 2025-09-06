Fatih Tekke İstifa Etmeyi Düşünmüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Uğurcan Çakır’ın yaptığı açıklamaların süreci doğru yansıttığını belirten Tekke, “Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız” ifadelerini kullandı.

ilk 4 HAFTALIK PERİYODUN ZorluğU

İlk 4 haftalık döneminin çok zor geçtiğini dile getiren Tekke, “İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme’nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto’nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

istifa ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL

Fatih Tekke, göreve taraftarın isteğiyle geldiğini vurgulayarak, “Son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor. Benim Trabzonspor’dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

MUÇİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muçi ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muçi ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde” dedi.

KİRALIK BİR KALECİYE YÖNELİYORUZ

Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağı hakkında Tekke, “Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp’in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum” ifadelerini kullandı.

PINA YETİŞMEYECEK

Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme durumunun düşük olduğunu ifade eden Tekke, “Bu bölgede alternatifimiz az. Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsunspor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa’yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz” dedi.

SAHİCİLİĞİMİ KAYBEDEMEM

Sahiciliğini kaybetmeyeceğini dile getiren Tekke, “Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin’in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.