Spor

Fatih Terim: Gururla İzlediğimi Belirttim

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste 3. kez, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde etti. Bu başarının ardından Fatih Terim, sosyal medya hesabında Galatasaray’ı kutlayan bir mesaj paylaştı.

TEBRİKLERİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Terim, yaptığı açıklamada, “Galatasaray, şampiyonluğu da 5’inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25’inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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