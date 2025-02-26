Fatih Terim İçin Zorla Getirme Kararı

FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI İDDİASI

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle, aralarında ünlü futbolcular Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddialarını taşıyan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan hakkında yürütülen davada, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi. Seçil Erzan’ın, yüksek getirili güvenilir bir fon olduğuna dair verdiği bilgilerle tanınmış futbolcuların da aralarında bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen talimat duruşmasında, Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.

MAZERET DİLEKÇESİ VE DURUMUN SUNULMASI

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatı, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunarak durumunu açıkladı. Terim’in yurt dışında olduğuna dair bir tutanak da duruşmaya eklendi. Erzan’ın avukatı ise Terim’in mazereti ile ilgili olarak esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

ZORLA GETİRME KARARI VE DAVANIN DEVAMI

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarırken, duruşmayı 15 Nisan’a erteledi. Sanık Seçil Erzan için, “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’deki şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker’den, kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar aldığı bilgisi yer alıyor. Bu paranın, yüksek kar vaadiyle geri iade edileceği ifade edilmesine rağmen, müşteki Çeviker’in daha sonra Erzan’a ulaşmaya çalıştığı fakat bu girişimlerin başarısız olduğu belirtiliyor. Banka durumu araştırma yaparak Erzan hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İddianamede, Erzan’ın futbolcular ve iş insanları da dahil olmak üzere birçok insanı, yüksek kar vaatleriyle dolandırdığı, bu kişilerden para yatırmalarını istemek için Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi tanınmış isimlerin adını kullandığıda ifade ediliyor. Ancak yapılan araştırmalar, böyle bir fonun mevcut olmadığını tespit ediyor. Erzan’ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler hazırlayıp, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını ekleyerek teslim ettiği iddiaları da mevcut.