Fatih Terim Suudi Arabistan’da Ödül Aldı

FATİH TERİM’İN BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Panathinaikos döneminin sonrasında Suudi Arabistan Ligi’nde Al Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, takımının gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan Pro Lig’de ayın teknik direktörü olarak ödüllendirildi. Terim’in ekibi bu ay boyunca 10 gol atmayı başarmışken, kalesinde yalnızca 2 gol görmüş durumda.

AL SHABAB’IN PERFORMANSI

Ay içerisinde oynanan maçlarda Al Shabab, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ayın teknik direktörü ödülünü kazandıktan sonra konuşan Fatih Terim, “Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖDÜL FİNANSLARI

Ayrıca, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü olması dolayısıyla elde ettiği para ödülü de kamuoyuna duyuruldu. Bu başarı, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Terim’in, Süper Lig’deki tecrübelerini uluslararası arenaya taşıdığını gösteriyor.