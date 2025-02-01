Fatma Kocaklı Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde Manisalı Alibey Caddesi’ndeki müstakil evde bir olay yaşandı. İddialara göre, Fatma Kocaklı (21) ve dini nikahlı eşi Mikail B.’nin ikamet ettiği evden silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, eve giriş yaptığında Fatma Kocaklı’yı av tüfeği ile karnından vurulmuş bir durumda buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ DEVREDE

Polis, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi, sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kocaklı’nın yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak Mikail B.’yi gözaltına aldı. Şu an için, kadının intihar mı ettiği yoksa bir cinayet kurbanı mı olduğu üzerine araştırmalar devam ediyor.