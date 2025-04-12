Faturalarda Yeni Sistem Başladı!

YENİ DÖNEMDE ELEKTRİK FATURALARI

Elektrik faturalarına ilişkin yeni bir dönem başladı. Nisan ayı itibarıyla elektrik abonelerine bilgilendirme SMS’leri gönderildi. Kullanıcılara aylık elektrik bedeliyle birlikte devletin sübvanse ettiği tutara dair mesajlar ulaştı. Ayrıca faturalarda devlet desteği tutarı ayrıca belirtildi.

VATANDAŞLARA GÖNDERİLEN MESAJLAR

Gönderilen örnek bir mesajda “… nolu elektrik aboneliğinize ait 17-04-2025 son ödeme tarihli ilgili dönem tüketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL’lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 370.00 TL’dir.” ifadesi yer aldı. Elektrik faturalarında devlet desteğinin belirtilmesinin sebebi nedir? Yeni uygulama doğal gaz faturalarına da yansıyacak mı? Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında gelecekte bir zam bekleniyor mu? Bu konuyla ilgili Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, “Ödenen elektrik faturalarında Türkiye Avrupa’da elektrikte en ucuz ikinci ülke. Bunun bütçeye bir maliyeti var. Yeni sistemde faturada bin TL ödeniyorsa, 400 TL’si devlet tarafından karşılanmışsa bu doğrudan belirtilecek.” dedi.

DEVLET DESTEĞİ ORANI

Elektrik faturalarında devlet desteği durumu, Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 40-50’sinin sübvansiyonlu olduğu bilgisiyle ortaya çıkıyor. Konutlarda yıllık 5 bin kilovatsaatten az olan tüm tüketicilerin elektrik tüketimleri için bir sübvansiyon uygulanıyor. Uzmanlar, elektrik ve doğal gazın ucuz olduğu durumların enerji verimliliği konusunda yeterli davranış sergilenmediğini belirtiyor. Ucuz bir ürünün tüketimi daha fazla cesaretlendiriyor. Henüz enerji tasarrufu bilincinin yeterince gelişmediği düşünülüyor.

DOĞAL GAZ FATURALARI DA KAPSANACAK MI?

Elektrik dışında doğal gazda da sübvansiyon uygulaması bulunmakta. Bireysel kullanıcılar için faturalara yaklaşık yüzde 50 civarında devlet desteği sağlanıyor. Ancak sanayiciler bu destekten yararlanamıyor. Doğal gaz fiyatları artarsa bu doğrudan sanayicilere yansıyor ve bu uygulamanın tüm tüketiciler için anlamlı olduğu ifade ediliyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Elektirk fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşlar faturalarındaki fiyat değişimlerini kontrol ediyor. EPDK tarafından yapılan açıklamada, dağıtım firmalarının dağıtım bedelinde yüzde 34.5’lik bir artış sağlandığı belirtiliyor. Dağıtım firmaları elde ettikleri gelirle hizmet sağlıyor. Dolayısıyla, bu artışın faturalarında yüzde 25’lik bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ancak elektrik faturalarına yeni bir zam beklenmiyor. Doğal gaz fiyatları ise serbest piyasa koşullarına tabi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle doğal gaz fiyatlarında yavaş bir indirim gerçekleşebilir. Ancak piyasalarda belirsizliklerin devam ettiği ve öngörü yapmanın zor olduğu ifade ediliyor.