FBI, Android ve iOS Kullanıcılarını Uyarıyor

SİBER SUÇLARA KARŞI UYARI

FBI, artan siber suç faaliyetlerine dikkat çekerek iOS ve Android kullanıcılarını bilgilendiren bir uyarı yaptı. Kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilisi gibi davranarak gerçekleştirilen e-posta ve telefon dolandırıcılıklarına karşı uyanık olmaları gerektiğini belirten FBI, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için gereken önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor.

DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEMLER

Siber suçlular, son zamanlarda e-posta ve telefon aracılığıyla kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor. Bu tür dolandırıcılığın amacı, kullanıcılardan para sızdırmak ya da kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi hassas verileri ele geçirmek. Dolandırıcılar, telefon görüşmelerinde arayan kimliğini taklit ederek, resmi bir devlet kurumunun numarasından arıyormuş gibi yapıyor. Bu durum, dolandırıcılığı tespit etmeyi oldukça zorlaştırıyor.

FBI’NIN KULLANICILARA TAVSİYELERİ

Bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcıların alması gereken önlemler bulunuyor. İlk olarak, tanımadığınız numaralardan gelen telefonlara cevap vermemeye dikkat etmek gerekiyor. Güvenmediğiniz ve kişisel olarak tanımadığınız bireylere para göndermemelisiniz. Sosyal Güvenlik numaranız da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi asla telefonla veya tanımadığınız kişilerle paylaşmamalısınız. Ayrıca, ödeme talep eden veya tutuklanma tehdidinde bulunan e-postalara ve aramalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Sizden büyük miktarda para kullanarak bir suçluyu yakalamanız gerektiğini söyleyen kişilere itibar etmemelisiniz. Yabancı hesaplara havale, kripto para veya hediye/ön ödemeli kartlar aracılığıyla para göndermeniz isteniyorsa, bu taleplere kesinlikle güvenmemelisiniz.