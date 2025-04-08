FBI, Android ve iOS Uyarısı!

SİBER SUÇ FAALİYETLERİNE KARŞI UYARI

FBI, artan siber suç olaylarına yönelik iOS ve Android kullanıcılarını bilgilendirmek için önemli bir uyarı yaptı. Özellikle, kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilisi taklidi yaparak gerçekleştirilen e-posta ve telefon dolandırıcılıklarına dikkat çekildi. FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak amacıyla gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Son dönemde, siber dolandırıcılar, e-posta ve telefon aracılığıyla kolluk kuvvetleri veya hükümet memurları gibi görünerek kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor. Bu dolandırıcılık türünün amacı, kullanıcılardan para sızdırmak ya da kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verilere ulaşmak. Dolandırıcılar, telefon görüşmelerinde arayan kimliğini taklit ederek, aramayı resmi bir devlet kurumunun numarasından geliyormuş gibi gösteriyor. Bu durum, dolandırıcılığın tespit edilmesini zorlaştırıyor.

FBI’DAN KULLANICILARA ÖNERİLER

FBI, bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara dikkat edin ve cevap vermemeye özen gösterin. Kişisel olarak tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilere para göndermeyin. Sosyal Güvenlik numaranız gibi kişisel bilgilerinizi asla telefonla veya tanımadığınız kişilerle paylaşmayın. Ödeme talep eden veya tutuklanma tehdidi içeren e-postalara ya da aramalara karşı dikkatli olun. Bir suçluyu yakalamak için kendi paranızdan büyük miktarda para kullanılmasını isteyen kişilere güvenmeyin. Sizden yabancı hesaplara havale, kripto para veya hediye/ön ödemeli kartlar aracılığıyla para göndermenizi isteyen dolandırıcılara da asla itibar etmeyin.