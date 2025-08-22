FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi

FBI’NIN BASKINI VE NEDENİ

FBI, Donald Trump’ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton’un Maryland’deki ikametine baskın düzenledi. Bu baskının, gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. AP’ye konuşan bir kaynak, Bolton hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını ve kendisine yöneltilen bir suçlama bulunmadığını ifade etti.

TRUMP VE BOLTON’UN İLİŞKİSİ

Donald Trump, göreve döndüğü ilk günde, Bolton dahil olmak üzere kırkın üzerinde eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Cumhuriyetçi lider, aynı zamanda Bolton’a yönelik koruma kararlarını da kaldırmıştı. Trump’ın ilk döneminde Bolton, 17 ay boyunca başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

BOLTON’UN GÖREVİ VE KİTABI

Bolton’un, İran, Afganistan ve Kuzey Kore gibi konularda Trump ile fikir ayrılıkları yaşadığı söylentileri kamuoyunda yer bulmuştu. İlk Trump yönetimi, Bolton’un gizli bilgileri içerdiğini öne sürdüğü bir kitabın yayımlanmasını engellemeye çalıştı ancak bu girişim başarısız oldu. Bolton, görevden ayrıldıktan sonra geçirdiği süreyi “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabında kaleme aldı.