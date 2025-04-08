FBI’nın Android ve iOS Uyarısı: Kart Bilgilerinizi Koruyun

BİLGİLENDİRME ve UYARI

FBI, artan siber suç aktivitelerine karşı iOS ve Android kullanıcılarını bilgilendirmek için önemli bir uyarı yaptı. Dolandırıcıların, kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilisi gibi davranarak gerçekleştirdiği e-posta ve telefon dolandırıcılıklarına dikkat çekildi. FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için gerekli önlemleri almasının önemli olduğunu vurguluyor.

YENİ DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

Siber suçlular, son dönemde e-posta ve telefon aracılığıyla kullanıcıları kandırmayı hedefliyor. Bu dolandırıcılık türünde amaç, kullanıcılardan para almak veya kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi hassas verileri ele geçirmek. Dolandırıcılar, telefon görüşmelerinde arayan kimliğini taklit ederek, aramayı devlet kurumlarının resmi numarasından yapılmış gibi gösteriyor. Bu durum dolandırıcılığı tespit etmeyi zorlaştırabiliyor.

DOLANDIRICILIKLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

FBI, bu tür dolandırıcılıkların mağduru olmamak için kullanıcılara birkaç öneride bulunuyor: Öncelikle, tanımadığınız numaralardan gelen aramalara cevap vermekten kaçının. Kişisel olarak tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilere hiçbir zaman para göndermeyin. Sosyal Güvenlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi telefonla veya tanımadığınız kişilerle asla paylaşmayın. Ödeme talep eden ya da tutuklanma tehdidinde bulunan e-postalara ve aramalara dikkat edin. Suçluları yakalamak için büyük miktarda para harcamanızı isteyen kişilere güvenmeyin. Yabancı hesaplara havale, kripto para veya hediye/ödeme kartları yoluyla para göndermenizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyin.