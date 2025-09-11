FBI, Saldırganın Fotoğrafını Paylaştı!

ABD’DEKİ SİLAHLI SALDIRI

ABD’deki muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, bu olayı “hedef alınmış bir suikast” olarak tanımlıyor. Saldırının failinin ise hala yakalanamadığı belirtildi.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU

Kirk’ün hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan silah ele geçirildi. FBI’ın Salt Lake City saha ofisinden özel ajan Robert Bohls, düzenlediği basın toplantısında “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” açıklamasını yaptı. Bohls, silahın laboratuvar incelemesine alınacağını ve saldırıya dair soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurguladı.

FBI FOTOĞRAFLARI VE KAMU YARDIMI

Şüphelinin üniversite çağında bir genç olduğu tahmin ediliyor. Bohls, FBI’ın saldırgana ait fotoğraflara sahip olduğunu belirtti ve Salt Lake City bürosu, silahlı saldırıyla ilişkilendirilen kişiyi bulmak için kamuoyundan yardım talep etti.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmada, saldırganın üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlik sırasında çatının üzerinden ateş açtığı bildirildi. Kirk, “silahlı saldırılar” hakkında bir soruyu yanıtlarken tek kurşunla vuruldu. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Kirk, burada hayatını kaybetti. Utah Valisi Spencer Cox, Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak tanımladı. Olayın planlı ve tek kişilik bir saldırı olduğu düşünülüyor. Önceden gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulanmalarının ardından serbest bırakıldı.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajda Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” olarak nitelendirdi. Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olayı canlı izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e verdiği demeçte, “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” dedi. Baird, güvenliğin bıçaklı veya yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” göründüğünü kaydetti.

PROFESYONELCE PLANLANMIŞ OLAY

CNN’in güvenlik analisti John Miller, saldırının “amatör işi olmadığını” ifade etti. Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” diye belirtti. Miller’a göre, saldırganın profesyonelliği soruşturmayı zorlaştırsa da, bu durum kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

KİRK’E ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK

Trump, Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu. Trump, “Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin.” dedi.