FBI, Yalan Makinesi İçin Ajanları Zorluyor

ABD’DE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te tekrar göreve başlamasıyla birlikte, Washington yönetimi de yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu dönemde ABD’deki en tartışmalı atamalardan biri Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başına Kash Patel’in atanması oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Patel, üst düzey FBI yetkililerinin görevine son veriyor ve kurum içindeki rahatsızlık da artıyor.

KASH PATEL’İN YENİ YÖNTEMLERİ

The New York Times (NYT) gazetesinin aktardığına göre, Patel, FBI yönetiminin karar ve davranışları hakkında basına bilgi sızdıran kişileri tespit etmek için yalan makinesi testlerini de kullanıyor. Haberde, bazı FBI ajanlarının görevden alındığı, diğerlerinin ise rütbesinin düşürüldüğü veya izne çıkarıldığı belirtildi. Bu eylemler için herhangi bir açıklama yapılmıyor. Patel, bilgi sızdıranları tespit etmek amacıyla çalışanları yalan makinesi testlerine girmeye zorluyor. Bu durum da kurum içindeki gerilimi ve huzursuzluğu artırıyor.

İNTİKAM HİSSİ

Misilleme korkusuyla isimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazeteye bilgi veren 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın kişilerin FBI’ı kendi bakış açılarına göre yeniden şekillendirmeye yönelik taktiklerinin, Trump ya da destekçisi olan yetkililer üzerindeki caydırıcı etkisine dikkat çekti. FBI çalışanları, gerçekleştirilen personel değişikliklerinin çoğunu “intikam” olarak yorumluyor. FBI, son günlerde Washington’daki saha ofisinin elit federal kamu yolsuzluğu ekibini feshetmişti. Bu ekip, özellikle Trump’ın 2020 seçim sonuçlarını değiştirme çabalarına karşı başlattıkları soruşturmalarla biliniyordu. Eski ve mevcut FBI çalışanları, bu hamlenin Trump ile ilgili soruşturmaların kapsam dışı kalmasına işaret ettiğini belirtiyor.

GÖZDAĞI KÜLTÜRÜ

NYT’ye göre, FBI’ın yalan makinesi kullanımının giderek artması, kurum içindeki “gözdağı kültürünü” daha da yaygınlaştırdı. Haberde, FBI Direktörü Patel’in bu tekniği, çalışanları kendi kararları ve hamleleri üzerine konuşmaktan alıkoymak için kullandığı ifade ediliyor. Eski FBI çalışanlarına göre, Patel’in yalan makinesi karşısındaki tutumu, daha önceki uygulamalardan oldukça farklı. FBI için yalan makinesi testlerini gerçekleştiren Jim Stern, bu tekniğin yalnızca birinin politikayı ihlal etmesi durumunda kullanılabileceğini, fakat bir ajanın meşru bir şekilde basına konuştuğunda bu teste tabi tutulmasının “sorun teşkil edeceğini” ifade ediyor.