FBI, Yalan Makinesi Testi Uyguluyor

YENİ YAPILANMA VE TARTIŞMALAR

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te yeniden göreve başlaması ile birlikte Washington yönetimi, yapılandırma ve şekillenme sürecine girdi. Bu dönemde ABD’deki en tartışmalı atamalardan biri, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başına Kash Patel’in getirilmesi oldu. Basına yansıyan bilgilere göre, Patel üst düzey FBI yetkililerinin görevine son verirken, kurum içindeki huzursuzluk artmaya devam ediyor. The New York Times’ın haberine göre Patel, FBI yönetiminin karar ve davaları hakkında basın mensuplarına bilgi sızdıranları tespit etmek için yalan makinesi testlerini kullanıyor. FBI ajanlarından bazıları işten çıkarılırken, diğerlerinin rütbeleri düşürülüyor ya da izne çıkarılıyor. Tüm bu işlemler için ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.

İNTİKAM VE KORKU

Misilleme korkusuyla kimlikleri gizli tutulan 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın kişilerin FBI’ı kendi dünya görüşlerine göre şekillendirme çabalarının, Trump ya da tabanına karşı dava açmak isteyen yetkililer üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceğine dikkat çekti. Çalışanlar, atılan adımların çoğunu “intikam” olarak değerlendirdiklerini vurguladı. FBI, son haftalarda Washington’daki saha ofisinin elit kamu yolsuzluğu ekibini kapattı. Bu ekip, Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını değiştirme çabalarına karşı başlattıkları soruşturmalarla tanınıyordu. Eski ve mevcut FBI çalışanları, bu hamlenin Trump’ın adının geçtiği soruşturmaların “kapsam dışı” bırakıldığına işaret ettiğini söyledi.

GÖZDAĞI KÜLTÜRÜ

The New York Times’a göre, FBI’ın yalan makinesini daha fazla kullanmaya başlaması, kurum içindeki “gözdağı kültürünü” genişletiyor. Habere göre, FBI Direktörü Patel, bu tekniği, çalışanları kendi kararları ve eylemleri hakkında konuşmaktan alıkoymak için kullanıyor. Eski FBI çalışanlarına göre, Patel’in yalan makinesini kullanma tarzı, geçmişte yapılanlardan oldukça farklı. FBI için yalan makinesi testlerini uygulayan isimlerden Jim Stern, birinin politikayı ihlal ettiğinde bu tekniğin devreye girebileceğini ancak bir ajanın meşru şekilde basına konuştuğu durumda bu teste tabi tutulmasının “mesele olabileceğini” belirtti.