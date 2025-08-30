Feci Kaza, 19.00’da Meydana Geldi

FECİ KAZA DAKİKALAR İÇİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.00 sularında Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFLINDAN YAPILAN KONTROLDE ÜZÜCÜ SONUÇ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel, Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, Burak Asaf Çimen de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.