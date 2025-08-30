Gündem

Feci Kaza, 19.00’da Meydana Geldi

feci-kaza-19-00-da-meydana-geldi

FECİ KAZA DAKİKALAR İÇİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.00 sularında Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFLINDAN YAPILAN KONTROLDE ÜZÜCÜ SONUÇ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel, Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, Burak Asaf Çimen de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail Saldırılarında 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu 66 Filistinli öldü. Saldırılar dün sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.
Gündem

Abd Vizesi Engeli: Mahmud Abbas’a Müdahale!

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 yetkilinin vizelerini iptal ederek, Abbas’ın BM Genel Kurulu’na katılımını engelledi. Filistin, kararı uluslararası hukuka aykırı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.