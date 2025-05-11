Feci Kaza Raporu Açıklandı, 8 Kişi Öldü

GAZİ OLAYI VE KAZA DETAYLARI

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde meydana gelen kazada, Ezine yönünden Çanakkale yönüne giden Oktay Batır’ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, kontrolünü kaybederek refüjü geçip karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu esnada, Ezine’den gelen bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, 22 yolcu ve 3 personel taşıyan otobüs tomruklara çarpıp savruldu ve şarampole girdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarları üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye sevk edilen 24 yaralıdan 3’ü de kurtarılamadı.

KAMYONUN YÜK DURUMU VE CEZALAR

Kaza sonrası gerçekleştirilen inceleme raporunda, kamyon şoförü Oktay Batır’ın, kaza günü saat 09.30’da Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği’nden 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. İncelemelerde kamyonun brandasının mevcut olduğu ve tonaj aşımının yaşanmadığı tespit edildi. Ancak, Oktay Batır’a daha önce çeşitli tarihlerde birkaç kez ceza kesildiği bildirildi. Bu cezalar arasında, 30 Mayıs 2024’te ‘Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek’, 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’ ve 9 Nisan’da “Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma” suçları yer aldı. Ayrıca, 13 Nisan’da aynı kamyona muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan da ceza kesildiği ifade edildi. Diğer yandan, 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün geçmiş cezasının olmadığı da bildirilirken, şoförü Mehmet Altınok’un ise 11 Ekim 2024 tarihinde Takograf Dinlenme Süresi’ne uymadığı için ceza aldığı kaydedildi.

CENAZELERİN GÖNDERİLMESİ

Kaza sonucunda hayatını kaybedenler arasında yer alan kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ile otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey’in (62) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Oktay Batır’ın cenazesi Mersin’de, Samettin Kayatekin’in Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut’un İstanbul’un Esenler ilçesinde ve Aynur Kocabey’in Tekirdağ’da defnedildi. Otobüs şoförü Mehmet Altınok’un cenazesinin Karabük’ün Safranbolu, muavin Semih Atmaca’nın cenazesinin Balıkesir Burhaniye ile yolculardan Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa ve Fatma Bektaş’ın cenazesinin ise Tekirdağ’da ikindi namazında toprağa verileceği bildirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından yaralanan 21 kişiden 15’i tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Tedavi gören diğer 6 yaralıdan 3’ünün durumu ise ciddiyetini koruyarak yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.