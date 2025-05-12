Feci Kaza Raporu Açıklandı! 8 Kişi Öldü

KAZA VE SONUÇLARI

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde, Ezine’den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır’ın kontrolünü kaybettiği tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Özellikle bu sırada Ezine yönüne gelen bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren ve 22 yolcu ile 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp savrularak şarampole girdi. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3’ü de kurtarılamadı.

KAZANIN DETAYLARI VE GEÇMİŞ CEZALAR

Kazanın inceleme raporunda, kamyon şoförü Oktay Batır’ın Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği’nden kaza günü saat 09.30’da 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği ifade ediliyor. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının bulunduğu ve tonaj aşımının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca bu kamyona, 30 Mayıs 2024’te ‘Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek’ ve 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’ gibi suçlardan ceza kesildiği bildirildi. 9 Nisan’da ise ‘Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma’ suçlarından ceza yazıldığı belirtildi. Ek olarak, 13 Nisan’da aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan ceza kesildiği açıklandı. Otobüs şoförü Mehmet Altınok’a ise 11 Ekim 2024’te Takograf Dinlenme Süresi’ne uymamaktan ceza yazıldığı ifade edildi.

CENAZELERİN DEFNİ VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ile yolcular Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey’in (62) cenazeleri yapılan işlemler neticesinde toprağa verildi. Oktay Batır Mersin’de, Samettin Kayatekin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul’un Esenler ilçesinde, Aynur Kocabey Tekirdağ’da gömüldü. Diğer yandan, otobüs şoförü Mehmet Altınok’un cenazesi Karabük’ün Safranbolu, muavin Semih Atmaca’nın cenazesi Balıkesir Burhaniye ile yolcular Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa ve Fatma Bektaş’ın Tekirdağ’da ikindide defnedileceği belirtildi.

Yaralıların sağlık durumu hakkında, 21 kişiden 15’inin tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi. Diğer 6 yaralıdan 3’ünün tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.