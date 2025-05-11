Feci Kaza Raporu Açıklandı! 8 Kişi Öldü..

KAMYONUN DEVRİLMESİ VE KAZA DETAYLARI

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde meydana gelen kazada, Ezine’den Çanakkale yönüne doğru giden Oktay Batır’ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, kontrolünü kaybederek refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu süreçte, Ezine yönüne giden bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferi yapan yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarparak şarampole girdi. Yoldan geçenler durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3’ü de kurtarılamadı.

KAZA RİSKİ VE YÜKLEME DETAYLARI

Kaza ile ilgili inceleme raporu hazırlandı. Raporda, sürücü Oktay Batır’ın Bayramiç’te bulunan Orman İşletme Şefliği’nden, kaza günü saat 09:30’da Çanakkale’ye götürmek üzere 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği ifade edildi. İncelemelerde, kamyonun brandasının bulunduğu ve tonaj aşımının yapılmadığı tespit edildi. Kamyona daha önce de çeşitli tarihlerde, muayenesiz araç kullanmak ve yukarıda belirtilen yükleme hatalarından ceza kesildiği bildirildi. Yolcu otobüsünün ise geçmişe dönük herhangi bir cezası bulunmadığı belirtildi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kamyon şoförü Oktay Batır (35) Mersin’de, otobüs şoförü Mehmet Altınok (52) Karabük’te, muavin Semih Atmaca (23) Balıkesir’de ve yolcular Samettin Kayatekin (64) Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Orhan Şale (52) Bayrampaşa, Kamile Başkut (64) İstanbul’un Esenler ilçesinde, Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey (62) Tekirdağ’da toprağa verildi.

YARALILARIN DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazada yaralanan 21 kişiden 15’i tedavi edilip taburcu edildi. Diğer 6 yaralının tedavisi ise hastanede sürüyor ve bu 6 kişiden 3’ünün durumu yoğun bakım ünitesinde kritik olarak devam ediyor.