Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

FECİ KAZA İÇİNDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Tunçel (49) idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile birlikte yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52) için sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Burak Asaf Çimen, doktorların müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.