Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

FECİ KAZA ÜNYE’DE MEYDANA GELDİ

Akşam saat 19.00 sıralarında, Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi’nde trajik bir kaza yaşandı. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolü sonrası, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel’in yanı sıra yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, kazada ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, Burak Asaf Çimen doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

Ordu'da bir tarım aracı, şarampole devrildi. Olay sonucunda 1 çocuk dahil 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
