Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Kaza anına tanıklık edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık ekiplerinin kazazedeleri kontrol etmesi neticesinde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ile Ayşe Tunçel’in (63) yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olayda ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52) sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi. Ancak Burak Asaf Çimen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.