Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

Ünye ilçesinde, saat 19.00 sıralarında Güzelkale Mahallesi’nde meydana gelen feci kaza, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, 25 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel’in yanı sıra, yolcu olarak bulunan Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, kazada ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Ne yazık ki, Burak Asaf Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

