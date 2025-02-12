Fed Başkanı Powell: Faiz İndirimi Aceleye Gerek Yok

FAİZ İNDİRMELERİNDE ACELE YOK

Powell, faiz indirimleri konusunda hızlı davranmalarına gerek olmadığını söylüyor. “Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok.” ifadesiyle bu durumu açıklıyor. Kendisine yöneltilen “Resesyonda mıyız?” sorusuna da “Değiliz.” yanıtını vererek, ekonomide “yumuşak iniş” yaşadıklarını dile getiriyor. “Sert iniş” yaşamadıklarını belirten Powell, ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiklerini ifade ediyor.

ENFLASYON VE İŞ GÜCÜ PİYASASI KOŞULLARI

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ancak sağlam kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yakın olduğunu, fakat hala yüksek kaldığını dile getiriyor. “Enflasyonu düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında politika duruşunun yeniden ayarlanmasının uygun olduğunu” ifade ediyor.

POLİTİKA FAİZİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini göz önünde bulunduracaklarını vurgulayan Powell, “Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2’ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz.” diyor. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetme seçeneklerinin olduğunu belirtiyor.

Powell, istikrarlı sabitcoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik çabaları desteklediklerini aktarırken, Elon Musk ya da Hükümet Verimliliği Departmanı ekiplerinin Fed’in korunan veri ve sistemlerine erişmeye çalışıp çalışmadıkları sorusuna “Sanmıyorum.” cevabını veriyor. Faiz indirimi konusunda aceleci olmadıklarını belirten Powell, ekonominin genel olarak güçlü olduğunu ve enflasyonla mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeleri vurguluyor.