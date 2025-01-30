Fed Faiz Kararı Bitcoin’i Sevindirdi

KRİPTO PARA PİYASASI GÜNCEL YENİLİKLERİ

Bitcoin’in piyasa değeri 2,08 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 384 milyar dolar seviyesinde. Dün, spot Bitcoin ETF’lerine 120,4 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, spot Ether ETF’lerinde 14,2 milyon dolarlık bir çıkış görüldü. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende, kripto para sektöründeki önemli gelişmelere dair bilgiler yer alıyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI VE PİYASA ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun yüksek seviyelerde kalması nedeniyle faiz oranlarını %4,25-%4,50 aralığında sabit tuttu. FOMC açıklamasında, ekonomik büyümenin güçlü devam ettiği, işsizlik oranının düşük seviyelerde stabil kaldığı ve enflasyon riskinin hâlâ mevcut olduğu belirtildi. Fed, gelecekte faiz politikalarını ekonomik verileri gözlemleyerek oluşturacağını ifade etti. Bu kararın ardından Bitcoin, %0,5 oranında bir artış gösterdi fakat Ethereum ve Solana gibi büyük altcoinler yaklaşık %1 değer kaybetti. Toplam kripto piyasası değeri ise %2 oranında düştü. Bitcoin, 100.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarıp, piyasa sağlığı açısından kritik bir noktada bulunuyor. Uzmanlar, yıl içerisinde iki veya daha fazla faiz indiriminin Bitcoin’in 110.000 doları aşmasına ve 125.000-150.000 dolarlık seviyeleri test etmesine katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Standard Chartered’ın analistleri, kurumsal yatırımcıların etkisiyle Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200.000 dolara, Ethereum’un ise 10.000 dolara ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca SEC, Canary Litecoin ETF başvurusu için kamuoyunun görüşlerini toplamaya başladı. Nasdaq, 16 Ocak’ta spot Litecoin ETF’si için 19b-4 formunu sundu ve SEC, başvuruyu Federal Kayıt’ta yayınladıktan 21 gün içerisinde yorum kabul edecek.

SEC’IN YENİ STRATEJİSİ VE AÇIKLAMALARI

Bloomberg analisti Eric Balchunas, bu başvurunun şu ana kadar en ileri aşamaya ulaşan altcoin ETF süreci olduğunu ifade etti. SEC’nin yeni liderliği, önceki Başkan Gary Gensler’in kripto karşıtı tutumundan farklı olarak daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor. 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylandığı göz önüne alındığında, Solana ve XRP gibi altcoin tabanlı ETF’ler ile Trump ve Melania Trump’ın adını taşıyan memecoin’ler için kaldıraçlı ETF’ler de gündemde. Analistler, SEC’in Litecoin ETF başvurusunu hızlı bir şekilde onaylayıp onaylamayacağı ya da tam 240 gün sürecini mi bekleyeceği konusunda belirsizlik ifade ediyor.

Teksas’TA BİTCOİN REZERVİ DÜZENLEMESİ

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, 2025 yasama öncelikleri arasında eyaletin Bitcoin rezervi oluşturmasını sağlamak için bir teklif sundu. Teksas, Arizona ve Utah gibi en az beş eyaletin kripto rezervleri oluşturma çabalarına katılarak bu yolda ilerliyor. Eyalet Senatörü Charles Schwertner, 16 Ocak’ta sunduğu öneride, Teksas Bitcoin rezervinin eyaleti dijital ekonominin öncüsü haline getireceğini ve ekonomik özgürlüğü güvence altına alacağını belirtti. Daha önce Aralık 2024’te Temsilciler Meclisi Üyesi Giovanni Capriglione de benzer bir yasa tasarısı sunmuştu. Teklif, vergilerin ve harçların Bitcoin ile ödenmesini ve bu gelirlerin rezervin oluşturulmasında kullanılmasını içeriyor.

TESLA’NIN YENİ MUHASEBE KURULLARI VE KAZANÇLARI

Tesla, 2024`ün dördüncü çeyreğinde Bitcoin varlıklarından 600 milyon dolarlık kâr elde etti. Bu kazanç, şirketlerin kripto varlıklarını piyasa değerleri üzerinden bilanço defterlerine kaydetmelerine olanak tanıyan yeni muhasebe kurallarının bir sonucu. Tesla’nın raporuna göre şirketin Bitcoin varlıkları 1 milyar doları aşarken, toplam BTC rezervi 9.720 BTC seviyesine ulaştı. Yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) kuralları sayesinde şirketler dijital varlıklarının piyasa değerini doğrudan bilançolarına yansıtma imkânına sahip oldu. Önceden, kripto varlıklarının değeri düştüğünde bilanço zarar yazıyor fakat değer artışları yalnızca satış gerçekleştiğinde yansıtılabiliyordu. Bu değişiklikle Tesla, dördüncü çeyrekte 2,3 milyar dolar GAAP geliri bildirdi. Ancak şirketin toplam geliri 25,71 milyar dolarla Wall Street tahminlerinin altında kaldı. Hisse başına kazanç beklentisi 0,76 dolar iken, Tesla 0,73 dolar açıkladı.