Fed Faiz Oranını Sabit Bıraktı

FED’DEN FAİZ ORANI AÇIKLAMASI

Fed’den gelen açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade ediliyor. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir hızla büyümeye devam ettiği, işsizlik oranının düşük seviyelerde istikrar kazandığı ve iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğü vurgulanıyor. Enflasyonun ise bir miktar yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtiliyor.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Fed’in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda bulunan “enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine” dair ifadenin çıkarılması dikkat çekiyor. Ayrıca, Fed, Mart 2020’de Kovid-19 salgınının ekonomik yansımaları nedeniyle faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Yükselen enflasyon karşısında, 2022 yılında faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana toplamda 11 faiz artırımı gerçekleştirmişti. Temmuz 2023’te yapılan 25 baz puanlık artış sonrasında ise faiz oranını sabit bırakma kararı almıştı.

PİYASALARIN TEPKİSİ

Fed’in aldığı faiz kararı, piyasalar tarafından genel olarak beklentilerle uyumlu bulundu. Ancak, enflasyonla ilgili belirsizliklerin devam etmesi, piyasaların gelecekteki Fed adımları konusunda dikkatli bir duruş sergilemesine yol açıyor.

GELECEK RİSKLER VE BEKLENTİLER

Fed’in önümüzdeki dönemde para politikasına yönelik vereceği sinyaller, piyasaların yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak. Enflasyonun gidişatı, iş gücü piyasası verilerinin durumu ve ekonomik büyüme rakamları, Fed’in kararlarını etkileyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.