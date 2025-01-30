FED Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

FAİZ ORANININ SABİT TUTULMASI

Fed’den gelen açıklamada, faiz oranının aynı seviyede bırakılması kararının oy birliği ile alındığı ifade ediliyor. Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında tutulmasına karar verildiği aktarıldı. Ayrıca son verilerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtiliyor. İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası şartlarının güçlü kaldığı vurgulandı. Bununla birlikte, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği de kaydedildi.

PARA POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Fed’in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan “enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine” ilişkin ifadenin kırıldığını dikkati çekiyor. Fed, Mart 2020’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri ile ilgili endişeler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişleme sürecine geçilmişti. Ülkede artan enflasyon karşısında, 2022’de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına yönelen Fed, Mart 2022’den bu yana toplamda 11 faiz artırımı gerçekleştirerek 525 baz puanlık bir artış yapmıştı.

FAİZ ARTIŞLARINA ARA VERİLDİ

Bankanın politika faizi, bu artışlarla birlikte 2001’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. En son Temmuz 2023’te 25 baz puanlık artış yapılmış, ardından yapılan 8 toplantıda faiz oranı sabit bırakılmıştı. Geçen yıl eylül ayında, 4 yıl aradan sonra ilk defa faiz indirimi gerçekleştiren Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Kasım ve aralık aylarında da 25’er baz puanlık indirimler yapılmıştı. Son karar ile birlikte banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda uyguladığı faiz indirimlerine ara vermiş oldu.

ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi gördükten sonra, Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Bu süreç, Fed’in koronavirüs sonrası almış olduğu mali tedbirler ve izlediği para politikaları ile sıkı bir şekilde ilişkilendiriliyor.