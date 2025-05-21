Fed, Gümrük Vergilerini Artıracak

FİYAT ARTISLARININ NEDENİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, fiyat artışlarının ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin ardından yaşandığını vurguluyor. Yetkililer, faiz oranına dair bir karar vermeden önce enflasyon şokunun kalıcı olup olmadığını tespit etmek için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

ŞİRKETLERİN STOK YAPMA ELEDİĞİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, şimdiye kadar gümrük vergilerinin etkisinin verilerde tam olarak yansımadığını belirtiyor. Şirketlerin stok yaptığını ifade eden Bostic, birçok şirketin aldıkları önlemlerin sonuna yaklaştıklarını duyduklarını aktarıyor. Yapılan anketler, gümrük vergilerinin hanehalkı ve işletmelerin ekonomiye olan güvenini azalttığını ve daha yüksek enflasyon beklentisi oluşturduğunu gösteriyor. Ancak Fed yetkilileri ve analistler, gümrük vergilerinin ekonomiye etkilerinin henüz kendini göstermediğini savunuyor.

PERAKENDEDE FİYAT ARTIŞI SİNYALİ

Dünyanın en büyük perakendecisi ve Çinli şirketlerin önemli müşterilerinden olan Walmart, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yakında fiyatları artırma ihtimallerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da, Walmart’ın gümrük vergilerini üstlenmesi gerektiğini belirterek, bu masrafları müşterilere yansıtmaması gerektiğini ifade etmişti.

POLİTİKA FAİZİNDE BELİRSİZLİKLER

Fed, Aralık’tan bu yana politika faizini yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasında koruyor. Fed yetkilileri, gümrük vergisi politikası ve diğer ekonomik politikalar netleşene kadar ekonominin gidişatı hakkında tahmin yapmanın zor olduğunu belirtiyor.