“Fed’in Çekirdek PCE Verisi Açıklandı”

ABD MERKEZ BANKASI ENFLASYON GÖSTERGELERİNİ AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önemli bir enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri eylül ayında duyuruldu. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği ve gıda ile enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek PCE, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Çekirdek PCE için eylülde aylık olarak yüzde 0,3, yıllık olarak ise yüzde 2,6 artış bekleniyordu. Ağustos ayında yüzde 0,1 olarak açıklanan çekirdek PCE, daha sonra yüzde 0,2’ye revize edildi. Geçen ay yıllık bazda artış oranı ise yüzde 2,7 seviyesindeydi.

ÇEKİRDEK PCE’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Çekirdek PCE’nin önemi, Fed’in gıda ve enerji harcamalarını dahil etmemesinden kaynaklanıyor. Fed, bu veriyi enflasyonun seyrine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor. Enflasyon trendlerini belirlemesi açısından kritik bir rol oynayan çekirdek PCE, böylesi verilerin yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.