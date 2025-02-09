Fenerbahçe Alanya Karşısında Eksiklerle Mücadele Edecek

SON DERECE ÇEŞİTLİ EKSİKLİKLER

Sarı lacivertli takım 51 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Ancak takımda cezalı oyuncu En-Nesyri ile birlikte sakat olan futbolcular Livakovic, Carlos, Djiku, Yusuf, Mert Müldür, Oosterwolde ve Becao bulunuyor. Bu durum, takımın mevcut kadrosunu büyük ölçüde etkiliyor.

LİDER EKİBİN DE KADRO SORUNU VAR

Sarı kırmızılı ekip ise 57 puanla liderliğini sürdürüyor. Ancak bu grup, sarı kart cezalısı olan Muslera, Torreira, Barış Alper ve Abdülkerim’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Jakobs ile Icardi’den yoksun olacak. Hem sarı lacivertlilerin hem de sarı kırmızılıların eksiklikleri, ligdeki mücadeleyi daha da zorlu hale getiriyor.

FORMDA TAKIM ALANYA İLE YÜZ YÜZE

Bütün bu eksikliklere rağmen sarı lacivertli ekip, formda olan Alanya karşısında mücadele edecek. Takımın bu maçta göstereceği performans, sezon boyunca elde edeceği başarı için büyük bir önem taşıyor.