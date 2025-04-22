Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i göndermeye karar verdi

TRANSFER HEYECANI

Süper Lig’deki gelişmeler sürerken, transfer dönemine olan ilgi de artmış durumda. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeni sezonda da hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Bu doğrultuda, kadro yapılandırmasına erken bir adım atmış bulunuyor.

SAINT-MAXIMIN’İN DURUMU

Fenerbahçe’nin sezonun başında kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile ilgili net bir karar alındı. 28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli’den kiralanmıştı. Beklentilerin altında kalan Saint-Maximin, zaman zaman iyi performans sergilese de genel olarak takım için etkili olamıyor.