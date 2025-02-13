Fenerbahçe, Anderlecht’i 3-0 Mağlup Etti

ÖZEL GECENİN MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında kendi sahasında Anderlecht’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 11. dakikada Dusan Tadic’in kaydettiği golle maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 1-0 öne geçti. Ardından 42. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko, skoru 2-0’a taşıdı. Maçın sonucunu belirleyen golü ise Youssef En-Nesyri 57. dakikada attı. Bu sonuçla Fenerbahçe, son 16 turu için büyük bir avantaj sağlamış oldu. İkinci maç, Belçika’da 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak.

DZEKO’NUN TARİHİ BAŞARISI

Edin Dzeko, bu maçta attığı golle Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu olma unvanını elde etti. Dzeko, 38 yaşında 333 günle bu başarıya imza atarak Dusan Tadic’i geride bıraktı.

MUHTEMEL RAKİPLER VE GELECEK HAZIRLIKLAR

Eğer Fenerbahçe, Anderlecht karşısında galibiyetini sürdürürse Avrupa Ligi’nde son 16 turunda karşılaşabileceği rakipler arasında Olympiakos ve Rangers yer alıyor. Bu seferki başarı, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki hedeflerini bir adım daha ileri taşımak için önemli bir fırsat sunuyor.