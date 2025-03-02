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Fenerbahçe Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

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FENERBAHÇE’İN GALİBİYETİ

Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın golleri, 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Tadic ve 30. dakikada En Nesyri ile geldi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin puanını 61 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 4’e indirmesine sebep oldu. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Antalyaspor karşısında galip gelmeyi başardı.

BAŞARILI SERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’a karşı oynadığı son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte oyununu geliştiren sarı-lacivertliler, son haftalarda başarılı bir seri yakaladı. Ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmada da 3’er puan almayı başardı. Fenerbahçe, son 10 maçta toplamda 22 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 8 gol gördü.

ANTALYASPOR’UN ZOR GÜNLERİ

Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısında son galibiyeti, 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da elde edilen 1-0’lık sonuçla gerçekleşti. Bu sonuç, Akdeniz temsilcisi için Fenerbahçe’ye karşı zorlu günlerin devam ettiğinin bir göstergesi oldu.

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