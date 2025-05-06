Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Yalanladı

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında öne sürülen iddialara yanıt verdi. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.”

İDDİALARA YANIT VERDİ

Açıklamasında, “Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” belirtti. Böylece Acun Ilıcalı, asılsız iddialara karşı duruşunu net bir biçimde ortaya koymuş oldu.