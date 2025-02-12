Fenerbahçe Avrupa’da 283. Maçına Çıkıyor

AVRUPA KUPALARINDAKİ İSTATİSTİKLER

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında toplamda 282 mücadele yapıyor. Bu maçlarda 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet alıyor. Ayrıca 60 karşılaşmada ise sahadan eşitlikle ayrılıyor.

GOL İSTATİSTİĞİ VE KALEDE GÖRÜLEN GOLLER

Fenerbahçe, Avrupa kupaları boyunca rakip kalelere 383 gol atıyor. Ancak, kalesinde de toplamda 402 gol görüyor.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEKİ 145. MAÇ

Şu an, takım UEFA Avrupa Ligi’nde 145. sınavına çıkmak üzere. Bu önemli mücadelenin, takımın Avrupa’daki yolculuğunda belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.