Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar’dan Borç Açıklamaları

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulüp televizyonunda kulübün mevcut borç durumuna, Bankalar Birliği’nden çıkış sürecine ve mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Salar, kulübün nakit akış durumunu paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖDEMELERDE HİÇBİR GECİKME YAŞANMADI!

Murat Salar, “Ekim 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında Fenerbahçe’nin nakit akış tablosu eksi 190 milyon euro. Biz bunu bilerek geldik. Yönetim sürecimizde 4.5 aylık zaman diliminde herhangi bir ödemenin geciktiği söz konusu değil. Ancak bu süreçte, alakasız konuların camia önüne serilmesine neden olan suni gündemler oluşturuluyor. Kritik bir maç öncesi camiayı kasvetli bir havaya sokmaya çalışmak, bazı sosyal medya kullanıcılarının zarar verme çabasının bir parçası.” dedi.

LOOKMAN TRANSFERİ İÇİN OLAY SÖZLER!

Salar, Lookman transfer süreciyle ilgili, “Atalanta kulübü, bizden teminat mektubu talep etti. Fenerbahçe, tarihinde hiçbir zaman teminat mektubu vermemiştir. Bunu kendimize hakaret olarak gördük. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksek olabilir? Fenerbahçe’nin itibarı, herhangi bir kağıttan çok daha fazladır. Daha önce Manchester United ve PSG’den oyuncu transfer ettik; bunların hiçbiri için teminat mektubu talep edilmedi. Lazio’nun talep etmediği bir durumda, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

BANKALAR BİRLİĞİ’NE DAİR KONUŞTU!

Salar, Bankalar Birliği’nden çıkış sürecinde Fenerbahçe’nin gelirlerinin yüzde 50’sinin bankalara gittiğini ve şu anda tüm gelirlerin kulübe aktarıldığını belirtti. “Bugün itibarıyla, Fenerbahçe’nin hiçbir bankada ipoteği, rehni ya da temliği bulunmuyor. Tüm gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kaldırıldı.”

BİR DİLEĞİM VAR FENERBAHÇELİLERDEN…

“Fenerbahçe’nin öz evladı olarak Fenerbahçelilerden bir dileğim var; lütfen sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakın. Negatif bir şey yazmayın çünkü bunun amacı etkileşim yaratmaktır. Bu duruma katkıda bulunmayın ve Fenerbahçe’ye zarar vermeyi amaçlayarak hareket edenlerle ilgilenmeyin.”

54 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİK!

Salar, “Şu an Fenerbahçe’de herhangi bir gecikmiş alacak bulunmuyor. Vadesi geçmiş 1.4 milyar TL alacakları bile ödedik. Görevimiz süresince 54 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Hiç şikayet etmedik çünkü seçim öncesinde sabır dolu bir süre istemedik. Ancak yalan veya yanlış kelimelerle çarpıtma olursa yanıt vermek hakkımıza sahip oluyoruz.” dedi.

BÜTÜN LİSANSLI OYUNCULARIN BEDELİNİ FENERBAHÇE ÖDEDİ!

Murat Salar ayrıca, “Fenerbahçe’nin bütün lisanslı oyuncularının bonservis bedelleri kulüp tarafından ödenmiştir. Bu konudaki tartışmaların kaynağını bilmiyorum ama kaynak göstermeden bir şeyler ifade edilemez. 230 milyon euro olan ödemelerimizi, 250 milyon euro’ya çıkarmış durumdayız.” diyerek camianın kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.