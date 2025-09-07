Fenerbahçe Başkanı A. Koç, Tarih Verdi

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Koç, İtalyan teknik adam Spalletti’ye teklif yaptıklarını ancak bu sezon takım çalıştırmak istememe kararı aldığını aktardı. “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var” ifadelerini kullandı.

KADRONUN GÜCÜ

Bu yılki kadronun güçlü olduğuna dikkat çeken Koç, “Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Alman ekolü isteyenlerin de bulunduğunu belirten Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var” diye belirtti.