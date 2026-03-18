Fenerbahçe Başkanı Saran: Vazgeçmek Yok Açıklamasında Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. hafta maçında evinde Gaziantep FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

VAZGEÇMEK YOK!

Saran, “Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!” diyerek, takımın kararlılığını vurguladı.

PES ETME LÜKSÜMÜZ YOK

Pes etme lükslerini bulunmadığını belirten Saran, “Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız.” ifadesini kullandı.

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNERLER

Sadettin Saran, taraftarlarına da teşekkür ederek, “Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek.” dedi.