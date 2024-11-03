“Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor’a Yenildi!”

ALİAĞA PETKİMSPOR’UN TARİHİ GALİBİYETİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 75-66 yenmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

İZMİR TEMSİLCİSİ GÜÇLENİYOR

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki toplam galibiyet sayısını üçe çıkardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu marka maç, Aliağa Petkimspor’un sezon performansı açısından önemli bir dönüm noktası haline geldi.