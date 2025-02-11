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Spor

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Finale Yükseldi

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FENERBAHÇE BEKO, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NI FARKLA YENDİ

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni 31 sayı farkla 87-56’lık skorla geçerek Dörtlü Final’a adını yazdırdı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, yarı finale yükselerek Galatasaray ile karşılaşma fırsatı buldu.

FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Beko’nun Galatasaray ile yapacağı maç, 14 Şubat’ta Şanlıurfa’da oynanacak. Bu maç, taraftarlar için büyük bir heyecanla bekleniyor. Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.

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